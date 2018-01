Wardenburg /Oldenburg Eine erfolgreich abgeschlossene Drogentherapie hat einem 27 Jahre alten Mann aus Wardenburg das Gefängnis erspart. Wegen neuer Taten ist der erheblich vorbestrafte Angeklagte am Mittwoch vom Oldenburger Amtsgericht lediglich zu einer Geldstrafe von 700 Euro verurteilt worden. Dabei hätte der Prozess durchaus mit der Verhängung einer hohen Gefängnisstrafe enden können.

Mehrfach vorbestraft

Der 27-Jährige ist schon seit längerer Zeit drogenabhängig. Auf sein Konto gehen etliche Straftaten, darunter Körperverletzungen, Beleidigungen, Bedrohungen und Straßenverkehrsdelikte. Meistens stand der Angeklagte bei seinen Taten, die in erster Linie in seinem näheren Umfeld passiert waren, unter Drogeneinfluss. Der 27-Jährige ist mehrfach vorbestraft und stand zum Zeitpunkt der neuen Taten unter dreifacher Bewährung.

Bei den Vorwürfen, die Hintergrund des gestrigen Verfahrens waren, handelte es sich erneut um Beleidigungen und Bedrohungen. Im Mittelpunkt stand eine Bekannte des Angeklagten. Am Tattag waren vier Personen mit einem Pkw durch Wardenburg gekurvt, darunter der Angeklagte und seine Bekannte. Im Auto soll der 27-Jährige dann die Frau schwerst sexistisch beleidigt haben. Die Frau fühlte sich auch bedroht und erstattete Anzeige.

Unter Bewährung

Am Mittwoch ließen sich aber nur die Beleidigungen nachweisen, bezüglich der Bedrohungen war die Aussage der Frau zu wechselhaft gewesen. Sie selbst soll zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss gestanden haben. So oder so: Die festgestellten Taten hätten vor dem Hintergrund der dreifachen Bewährung allemal ausgereicht, den Angeklagten ins Gefängnis zu schicken.

Am Mittwoch aber konnte der Angeklagte nachweisen, eine knapp viermonatige Therapie erfolgreich abgeschlossen zu haben. Er ist nun clean. Das Gericht wollte den mittlerweile guten Weg des Angeklagten dann auch nicht gefährden. Deswegen kam der 27-Jährige noch mit einer Geldstrafe davon.