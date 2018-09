Parkendes Auto am Heck beschädigt

Wardenburg Auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Rheinstraße in Wardenburg wurde ein schwarzer SUV des Herstellers Kia beschädigt. Die 49-jährige Fahrzeugführerin stellte den Pkw um 15.45 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie um 15.55 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Unfallschäden am linken Heck fest.

Vermutlich entstanden diese Schäden beim Ein- bzw. Ausparken eines anderen Fahrzeugs. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04407/923-0 mit der Polizei in Wardenburg in Verbindung zu setzen (1120184).