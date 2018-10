Radfahrerin verletzt sich schwer

Wardenburg Erst am Montag wurde ein Verkehrsunfall zur Anzeige gebracht, der sich bereits am Samstag, 13. Oktober, gegen 19.30 Uhr in Wardenburg ereignet hat. Eine 51-jährige Frau aus der Gemeinde Hatten war mit ihrem Fahrrad im Moorbäksweg auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs, als ihr ein Pkw entgegen, den sie aber nicht genauer beschreiben kann.

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, wich die Radfahrerin in Höhe des Pferdehofes Parkmann aus, kam dadurch zu Fall und verletzte sich schwer. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. In einem Krankenhaus wurden bei der Radfahrerin Frakturen beider Sprunggelenke diagnostiziert.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04407/923-0 bei der Polizei in Wardenburg zu melden.