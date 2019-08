Rote Ampel missachtet

Wardenburg Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer ist es am Dienstag gegen 9.40 Uhr auf der Oldenburger Straße in Wardenburg gekommen. Dort hatte ein 39-Jähriger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis mit seinem Wagen die Landesstraße 879 in Fahrtrichtung Oldenburg befahren, als er in Höhe der Einmündung Huntestraße das Rotlicht missachtete und mit einem 74-jährigen Fahrradfahrer aus der Gemeinde Wardenburg zusammenstieß, der zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn querte.

Der Radfahrer wurde leicht verletzt, die Sachschäden wurden von der Polizei auf etwa 550 Euro geschätzt.