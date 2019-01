Wardenburg Aufmerksame Zeugen haben in der Nacht zu Donnerstag Einbrecher im Gewerbegebiet entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Zeugen gegen 0.20 Uhr zwei Personen auf dem Gelände eines Wohnmobilhändlers an der Keilstraße in Wardenburg entdeckt. Vom Gelände drangen Geräusche, die auf einen Einbruch schließen ließen.

Während der Anfahrt der alarmierten Polizeibeamten flüchteten die Täter mit einem Auto vom Tatort. Bei der Begehung des Geländes stellten die Polizisten fest, dass die Männer Inventar der abgestellten Wohnmobile ausbauen und entwenden wollten. Insgesamt hatten sie fünf Wohnmobile aufgebrochen. Da die Männer dabei gestört wurden, konnten sie kein Diebesgut erlangen.

Wer Donnerstagnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/941-0 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.