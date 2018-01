Trockner brennt in Wohnhaus

Wardenburg Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr ist am Samstag ein Großbrand in Wardenburg verhindert worden. Gegen 17.10 Uhr wurden die Feuerwehren Wardenburg, Littel, Achternmeer und Sandkrug wegen eines Wohnungsbrandes am Drosselweg alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges kam bereits Rauch aus einer Eingangstür des Gebäudes, teilte die Feuerwehr mit.

Schnell drang ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor und konnte Entwarnung geben: Das einzige, was brannte, war ein Wäschetrockner im Vorraum einer Sauna. Nachdem der Brand gelöscht war, brachte der Trupp den Trockner nach draußen und suchte mit der Wärmebildkamera nach weiteren Brandnestern in Wänden und Decke.

Insgesamt waren mehr 80 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen eineinhalb Stunden im Einsatz.