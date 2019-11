Unfall auf glatter Straße

Wardenburg Leichte Verletzungen zog sich eine 27-Jährige aus Wardenburg bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8.45 Uhr auf der Litteler Straße zu. Sie war mit ihrem Pkw auf der Litteler Straße in Richtung Garrel unterwegs, als sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßenglätte in Höhe der Fladderstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Pkw überschlug sich, prallte gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen. Die 27-Jährige konnte ihren Pkw eigenständig verlassen, wurde aber mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Durch den Unfall wurden auch ein Grundstückszaun, ein Leitpfahl sowie ein Baum beschädigt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 10 750 Euro geschätzt.