Wardenburg Gestürzt ist am Sonntagmittag gegen 12.50 Uhr eine 53-jährige Fahrradfahrerin aus der Gemeinde Wardenburg auf dem Schulparkplatz an der Straße Am Everkamp in Wardenburg. Für diese Zufahrt besteht für Unberechtigte ein Verbot der Einfahrt. Auf dem Parkplatz wurde die Radfahrerin von einem von rechts kommenden Pkw einer 20-Jährigen aus der Gemeinde Hatten, die den Parkplatz befuhr, erfasst.

Die 53-Jährige stürzte, verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden wurden von der Polizei auf 400 Euro geschätzt.