Wardenburg Ein schwarzer Opel Corsa ist am Dienstag, 23. Oktober, zwischen 12.20 und 12.30 Uhr an der Emsstraße in Wardenburg beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss.

Der Pkw wurde auf dem Parkplatz der Firma Hund & Co. geparkt. Als die Fahrzeugführerin nach einem kurzen Einkauf zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie erhebliche Beschädigungen an der Fahrertür fest. Der Schaden wurde auf 1000 Euro geschätzt. Aufgrund des Schadensbildes wurde davon ausgegangen, dass der Verursacher rückwärts mit seinem Pkw mit Anhängekupplung gegen den Corsa gefahren ist.

Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04407/923-115 mit der Polizei in Wardenburg in Verbindung zu setzen.