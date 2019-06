Wardenburg Am Montagabend ist ein 56 Jahre alter Mann bei einem Unfall in Wardenburg schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann aus der Gemeinde Wardenburg mit seinem Auto gegen 19.20 Uhr die Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg, als er an der Kreuzung Huntestraße wegen gesundheitlicher Probleme auf zwei andere Autos auffuhr, die vor der roten Ampel warteten.

Der 56-jährige Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt. In den beiden anderen Wagen wurden drei Personen leicht verletzt.