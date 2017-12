Wardenburg Vier Menschen sind in der Nacht zum ersten Weihnachtstag bei einem Unfall in Wardenburg verletzt worden. Der 21-jährige Fahrer eines Tesla-Elektroautos verlor gegen 00.25 Uhr in einer Kurve der Huntloser Straße die Kontrolle, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und krachte gegen einen Baum.

Der Fahrer und drei 17- bis 20-jährige Beifahrer sind durch den Unfall leicht verletzt worden. Das Luxusauto ist laut Mitteilung der Polizei schwer beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.