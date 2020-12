Zusammenstoß mit Reh: Hoher Schaden

Wardenburg Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 20. Dezember, entstanden, als ein 25-jähriger Pkw-Fahrer auf der Ammerländer Straße in Wardenburg mit einem Reh kollidierte. Der Unfall ereignete sich gegen 21.55 Uhr. Infolge des Zusammenstoßes verlor der Mann aus Delmenhorst die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 25-Jährige und sein 29-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am Pkw sowie am Baum entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Das Reh konnte im Anschluss nicht am Unfallort gefunden werden. Der zuständige Jagdpächter wurde benachrichtigt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen