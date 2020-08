Verkehrsunfall In Westerholt: 85-Jährige fährt ungebremst auf

Westerholt Leichte Verletzungen zog sich eine 85-jährige Frau am Mittwoch gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Westerholt zu. Zur Unfallzeit befuhr ein 22-jähriger Mann aus der Gemeinde Wardenburg mit seinem VW die Ammerländer Straße von Wardenburg in Richtung Achternmeer. Dabei wollte er nach links in die Glumstraße abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr halten.

Das registrierte die folgende 85 Jahre alte Opel-Fahrerin aus der Gemeinde Wardenburg zu spät und fuhr ungebremst auf. Im weiteren Verlauf kam es zu einer seitlichen Kollision des angeschobenen VW mit dem entgegenkommenden Audi eines 55-jährigen Edewechters.

Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gefahren. Der Opel und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf etwa 19 000 Euro beziffert.