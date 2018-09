Westrittrum Zwei Personen sind am Montag um 8.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Amelhauser Straße in Westrittrum leicht verletzt worden. Ein 47-jähriger Mann aus Edewecht befuhr die Amelhauser Straße mit seinem Wagen in Richtung Westrittrum. Als er nach links abbiegen wollte, übersah einen entgegenkommenden Pkw eines 18-Jährigen aus Wildeshausen.

Während des Abbiegevorgangs kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den der Pkw des 47-Jährigen an der rechten Vorderseite beschädigt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20000 Euro.

Die beiden Männer wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

