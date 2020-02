Zwei schwer Verletzte nach Unfall

Westrittrum Schwere Verletzungen haben sich zwei Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 7.15 Uhr auf der Amelhauser Straße in Westrittrum zugezogen.

Ein 56-Jähriger aus Wildeshausen befuhr laut Polizei mit seinem Pkw die Amelhauser Straße aus Richtung Wildeshausen kommend in Richtung Huntlosen. Er überholte auf gerader Strecke einen vor ihm fahrenden Pkw und kollidierte mit dem Auto einer 42-Jährigen aus Oldenburg, die die Amelhauser Straße in Richtung Wildeshausen befuhr. Der 56-Jährige schleuderte mit seinem Fahrzeug in einen teilgemauerten Zaun eines angrenzenden Grundstücks.

Zur Unfallstelle wurden zwei Rettungswagen entsandt. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Schaden an beiden Pkw wurde als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft. Die Vollsperrung, die für die Zeit der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle eingerichtet wurde, konnte gegen 8.15 Uhr aufgehoben werden.