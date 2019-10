Wildehsausen Die Lage hörte sich bedrohlich an: In einer Halle eines metallverarbeitenden Betriebes am Westring in Wildeshausen kam es bei Wartungsarbeiten zu einem Brand an der Heizungs- und Lüftungsanlage. Die Großleitstelle in Oldenburg teilte den Einsatzkräften noch während der Anfahrt mit, dass noch eine unbekannte Anzahl an Mitarbeitern im Gebäude der Firma Sauer vermisst werden. Es sei auch mit Gasflaschen in dem Betrieb zu rechnen, hieß es.

Soweit das Szenario für die große Atemschutzübung der Freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup am Sonntagabend. Stadtatemschutzwart Ralf Kempermann hatte dazu das „Drehbuch“ geschrieben.

„Aufgrund der beschriebenen Lage wurde noch auf der Anfahrt über Funk die Ortsfeuerwehr Düngstrup nachgefordert“, berichtete Feuerwehr-Sprecher Daniel Engels. Beim Eintreffen wurde die Lage bestätigt. Es wurden mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz mit mehreren C-Rohren zur Menschenrettung und Brandbekämpfung im Gebäude eingesetzt. Engels: „Das Durchsuchen der großen Halle nach vermissten Personen gestaltete sich recht umfangreich, so dass hier ein massiver Atemschutzeinsatz erforderlich war.“

Die Feuerwehrleute meisterten den Einsatz mit Bravour. Engels: „Übungsbeobachter und Übungsleitung waren mit dem Ablauf und dem erfolgreichen Erreichen der gestellten Ziele sehr zufrieden.“ Vor allem galt es, möglichst viele Kameraden unter Atemschutz einzusetzen, damit die jährliche verpflichtende Übung gemäß den Feuerwehrdienstvorschriften absolviert wurde.