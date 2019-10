Wildeshausen Es war ein tragischer Unfall: Ein Mann lag reglos auf dem Grund des Springerbeckens im Wildeshauser Krandelbad. Er wurde entdeckt, reanimiert und in ein Krankenhaus nach Oldenburg gebracht. Sechs Tage später verstarb der 21-jährige Mann aus Stade dort. Das Unglück ereignete sich am 6. September. Sieben Wochen lang erfuhr die Öffentlichkeit nichts von dem Badeunfall mit Todesfolge – weder von der Stadt Wildeshausen, die das Bad betreibt, noch von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei. Eine Spurensuche.

Die Staatsanwaltschaft

Laut Staatsanwaltschaft Oldenburg fanden Mitglieder des Schwimmvereins Wildeshausen den 21-Jährigen am 6. September gegen 19 Uhr in dem Becken. Bei dem Unfall gab es weder Anhaltspunkte für Fremdverschulden noch für eine Verletzung der Aufsichtspflicht durch das Badepersonal, so die Staatsanwaltschaft. Auch soll der 21-Jährige nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben. Ein Suizid könne ebenso ausgeschlossen werden. Ob der Mann alleine in dem Bad war oder in Begleitung, sei nicht bekannt. Vermutlich, so Staatsanwalt Thorsten Stein gegenüber der NWZ, habe der Mann einen Herzinfarkt oder ähnliches erlitten.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde erst in den Fall eingeschaltet, als es um die Freigabe des Leichnams ging, sprich: nachdem am 12. September im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg der Hirntod des 21-Jährigen festgestellt worden war. Da es sich um einen gewöhnlichen Unfall handelte, habe die Staatsanwaltschaft keine Veranlassung gehabt, eine Pressemitteilung über den Fall herauszugeben. „Die Polizei könnte so etwas machen“, sagte Staatsanwalt Stein.

Die Polizei

Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch konnte am Dienstag gegenüber der NWZ keine Angaben mehr darüber machen, wie der Fall damals kommuniziert worden sei. Die Ermittlungen hätte aber die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland geführt.

Stephan Klatte, Pressesprecher der Polizei Oldenburg, bestätigte dies gegenüber der NWZ. Es habe Ermittlungen zu dem Unfall gegeben. Diese seien nach dem Tod des 21-Jährigen in Oldenburg geführt worden, weil er dort verstorben sei. Dazu sagen könne die Polizei Oldenburg jedoch nichts mehr, da der Fall abgeschlossen sei. Über den Unfall selbst hätte wiederum die Polizeiinspektion Wildeshausen die Presse informieren müssen, da sich der Unfall in Wildeshausen ereignet hat. Die Polizei sei über den Unfall jedoch gar nicht informiert worden, sagte Klatte: „Das Schwimmbad hätte informieren müssen.“

Die Stadt

Betreiberin des Krandelbads ist die Stadt Wildeshausen. Deren Pressesprecher Hans Ufferfilge sagte gegenüber der NWZ, die Polizei sei bei dem Unglück nicht vor Ort gewesen, wohl aber informiert worden. Dass die Stadt selbst nicht über den Unfall informierte, begründete Ufferfilge damit, dass sie über den weiteren Zustand des Opfers nichts erfahren habe. „Das war ein absolut tragischer Unfall. Wir haben versucht, Näheres über den Zustand des Verunglückten zu erfahren“, so Ufferfilge. In ihren Bemühungen seien sie jedoch zurückgewiesen worden, Informationen seien zurückgehalten worden – wohl aus Datenschutzgründen.

Aus ähnlichen Gründen entschied sich die Stadt damals dafür, den Unfall in der Öffentlichkeit nicht zu kommunizieren: aus Rücksicht auf den verunglückten Mann und dessen Familie – und um weiteren Spekulationen vorzubeugen.

„Wir wussten nichts über den dramatischen Zustand des Opfers, auch nicht, dass der Mann gestorben ist“, so Ufferfilge. Man habe keine Nachrichten über ungelegte Eier verbreiten wollen. Auch die Polizei habe ja nicht weiter über den Unfall informiert.

Das Badpersonal

In seiner fast 20 Jahre währenden Zeit als Pressesprecher der Stadt könne er sich an keinen tödlichen Badeunfall erinnern, so Ufferfilge. „Die Sicherheit unserer Badegäste liegt uns am Herzen“, betonte er. Nach dem Unfall habe es deshalb Gespräche mit dem Personal des Bades gegeben, um zu hinterfragen, ob Änderungen in den Betriebsabläufen nötig seien.

Die Fragen, ob das Springerbecken an jenem Tag gesperrt war, ob es nur beaufsichtigt wird, wenn es nicht gesperrt ist, und ob es offiziell nur unter Aufsicht genutzt werden kann, konnte die Stadt am Dienstag nicht beantworten. Ufferfilge verwies aber nochmals darauf, dass die Staatsanwaltschaft zum dem Schluss gekommen sei, dass das Personal seine Aufsichtspflicht nicht verletzt hat.