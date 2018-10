Wildeshausen /Ahlhorn Ein Verkehrsunfall auf der autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und dem Dreieck Ahlhorner Heide sorgte am Mittwochmorgen für lange Staus in Richtung Osnabrück. Ein 32-jähriger niederländischer Fahrer eines Sattelzuges war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Verkehrszeichen, einer Notrufsäule und der Außenschutzplanke kollidiert, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 22 000 Euro geschätzt. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A 1 für fünf Stunden halbseitig gesperrt werden. Der Stau war zeitweise bis zu sieben Kilometer lang.