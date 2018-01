Am Steuer unter Drogen unterwegs

Wildeshausen Die Polizei hat am Samstag mehrere Autofahrer in Wildeshausen und der Gemeinde Dötlingen wegen Trunkenheitsfahrten und Fahrten unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Um 5.25 Uhr stoppte sie auf der Ahlhorner Straße einen 26-jährigen Fahrer aus Essen (Oldenburg). Der Test ergab 0,63 Promille. Zudem bestand der Verdacht auf Drogen. Ebenfalls auf der Ahlhorner Straße wurde um 16.45 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Lohne erwischt, der unter Drogenbeeinflussung stand. Um 22.15 Uhr stellten Polizisten auf der Hauptstraße in Neerstedt einen 31-jährigen Autofahrer mit 0,94 Promille Alkohol im Blut. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Um 22.55 Uhr wurde am Umspannwerk in Wildeshausen ein 23-jähriger Oldenburger unter Drogenbeeinflussung erwischt. In allen Fällen wurden Blutentnahmen angeordnet.