Amtsgericht Wildeshausen: 33-jähriger Lohner attackiert Schwager mit Eisen

Wildeshausen Nach mehr als zwei Stunden Verhandlung bestand der Angeklagte trotz drei sich deckender Zeugenaussagen auf seiner Unschuld: Am Dienstag ist vor dem Amtsgericht Wildeshausen ein Prozess gegen einen 33-jährigen Mann aus Lohne wegen gefährlicher Körperverletzung geführt worden. Der Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Monaten und zwei Wochen. Diese wurde auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Damit kam die Richterin beinahe der Forderung der Staatsanwaltschaft nach, die drei Jahre Bewährung gefordert hatte. Zusätzlich verhängte das Gericht eine Geldstrafe gegen den Angeklagten.

Die Tat ereignete sich im April vergangenen Jahres: Laut Angeklagtem, der ohne Verteidiger aussagte, sei es in Wildeshausen zum Streit zwischen ihm und seinem Schwager gekommen. Dieser habe ihm in der Vergangenheit eine Summe von 1600 Euro für eine Geldstrafe geliehen, die vom Gericht gegen ihn verhängt worden war. Dieses Geld habe er noch nicht vollständig zurückgezahlt gehabt – deshalb sei es zum Streit gekommen.

Drohung per Video

Sein Schwager habe ihm zuvor bereits angedroht, ihn schlagen zu wollen, sagte der 33-Jährige. Der Schwager habe dem Angeklagten dann eine Kopfnuss gegeben. Außerdem habe sein Neffe den Angeklagten festgehalten, damit er den 33-Jährigen schlagen konnte. Daraufhin sei er zu seinem Auto gegangen und habe eine Eisenstange geholt, um seinem Schwager zu drohen. „Ich wollte ihm nur Angst machen – ich habe ihn nie geschlagen.“ Anschließend sei er mit Verletzungen an Arm und Hinterkopf ins Wildeshauser Krankenhaus gegangen.

Die Richterin zweifelte die Aussage jedoch an: Sie wies den Angeklagten darauf hin, dass er der Polizei gegenüber andere Aussagen gemacht habe. So sagte er aus, er sei von der Faust an der Schläfe getroffen worden. Vor Gericht sprach er vom Hinterkopf – für den 33-Jährigen stellte dies kaum einen Unterschied dar. Zudem hielt die Richterin eine CD hoch: Auf dieser soll ein Video zu sehen sein, auf dem der Angeklagte dem Schwager droht, ihn mit einer Eisenstange zu verprügeln und zu töten. Der Angeklagte stritt die Existenz des Videos nicht ab – machte aber darauf aufmerksam, dass das Video kurz nach der Tat entstanden sei.

Das bestätigten die drei Zeugen – der Schwager, der Neffe des Schwagers sowie die Schwester des Angeklagten – zwar, ihre weiteren Aussagen wichen jedoch von der Schilderung des Angeklagten ab: Demnach sei es bei dem Streit nicht um das Geld, sondern um Erziehung gegangen. Der 33-jährige Vater habe aufgrund eines Vorfalls eines seiner eigenen Kinder mehrfach beleidigt. Dies habe die Schwester mitbekommen und ihren Mann darum gebeten, mit ihrem Bruder darüber zu reden. Der habe das offenbar nicht gewollt.

Am Hals getroffen

Der Angeklagte habe seinem Schwager eine Kopfnuss gegeben, der ihm daraufhin eine Ohrfeige verpasst habe. Als der Angeklagte seinen Schwager mit der Eisenstange am Hals getroffen habe – womit er nur leicht verletzt worden sei – sei der Neffe des Schwagers dazwischengegangen und habe den Angeklagten zurückgehalten.