Amtsgericht Wildeshausen: So verlaufen die Verhandlungen in Corona-Zeiten

Wildeshausen Richterin Claudia Reinke betritt am Montagvormittag Saal 1 des Amtsgerichts Wildeshausen. Es ist kurz vor elf Uhr: In wenigen Minuten wird der Prozess gegen einen Harpstedter fortgesetzt. Er soll im Juli 2018 Marihuana verkauft haben, außerdem soll er einen Elek­troschocker, getarnt als Taschenlampe, besessen haben. Reinke setzt sich an ihren gewohnten Platz – und blickt durch eine Schutzscheibe. Auch die Protokollführerin sitzt hinter einer Schutzscheibe. In der Corona-Krise gelten auch für Gerichtsverhandlungen andere Regeln.

Im April fanden keine Verhandlungen statt. „Jetzt fahren wir den Betrieb wieder hoch“, sagt Reinke. „Auf den Fluren müssen Schutzmasken getragen werden. Im Saal bestimmt es der Vorsitzende.“ In diesem Fall ist es die Richterin. „Ich stelle es jedem frei: Wenn jemand sagt ,Ich möchte lieber eine Maske tragen’, dann werde ich nichts dagegen sagen“, erklärt sie und nimmt ihre Maske ab. Bei einem ihrer letzten Verhandlungstermine hätten die Anwesenden im Saal sofort die Masken heruntergenommen, erinnert sie sich.

Für gewöhnlich schaut sie auf mehrere Stuhlreihen. Um den Abstand einzuhalten, stehen dieses Mal sieben Stühle im Zuhörerraum verteilt. „Unser Wachmann hat mit einem Maßstab die Abstände abgemessen, so dass die 1,50 Meter auch wirklich eingehalten werden.“

Es ist mittlerweile 11 Uhr, der Angeklagte wird aufgerufen. Zum Prozessauftakt im Oktober verweigerte er seine Aussage. Der Angeklagte erscheint allerdings nicht. Auch sein Verteidiger ist nicht anwesend.

„Es finden maximal drei Termine am Tag statt“, erklärt Reinke. So solle vermieden werden, dass sich Verhandlungen überschneiden und sich zu viele Menschen auf dem Flur vor den Sälen begegnen. Zurzeit würden deshalb Verfahren mit wenig Zeugen abgearbeitet. Abstände müssen auch während der Verhandlungen eingehalten werden: Deshalb würden mit Saal 1 und 3 die größten Säle genutzt, erklärt Reinke. „In Saal 4 finden die Anhörungen statt. Sonst werden sie in den Büros vorgenommen.“ Für gewöhnlich werde Saal 1 zudem ausschließlich für Strafprozesse genutzt.

Um 11.15 Uhr wird der Angeklagte ein weiteres Mal aufgerufen. Von den drei Zeugen erscheinen lediglich die zwei Polizisten. Für den Angeklagten, der an diesem Vormittag den Gerichtssaal nicht mehr betritt, bedeutet dies ein Strafbefehl. Gegen den dritten, fehlenden Zeugen, der mutmaßliche Käufer des Marihuanas, verhängt die Richterin ein Ordnungsgeld von 150 Euro.