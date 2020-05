Anhänger gestohlen: Festnahme

Interview Mit Olg-Richter Daniel Stolz So meistert das Oberlandesgericht Oldenburg die Corona-Krise

Mitte März wurde der Betrieb in den Gerichten fast komplett heruntergefahren. Nun wird er wieder hochgefahren. Wie genau – und was sich nachhaltig verändert, erklärt Richter am OLG und Krisenmanager Dr. Daniel Stolz.