Auf Autobahn 1 Bei Wildeshausen: Polizei stoppt rasenden Motorradfahrer

Ramsloh

Seelter Reptilienhuus Bald will er Spitzkrokodile züchten

Krokodile, Spinnen, Schlangen: Seltene Tiere zeigt Florian Häselbarth in seinem kleinen Zoo in Ramsloh. Für 2021 steht ein wichtiges Projekt an. Aktuell sucht er Namensvorschläge für eine Kroko-Dame.