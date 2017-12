Auflagen für Platten zu gering

Wildeshausen Die Ursache des Unfalls in der Aula der Wildeshauser Wallschule, bei dem drei Kinder verletzt wurden, gilt als geklärt. Das Sachverständigengutachten liegt mittlerweile vor, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Die Fachleute stellten fest, dass die ursprünglich in der Decke verbaute Akustikplatte nicht genügend Auflagefläche zu den Leimbindern besaß. Möglicherweise habe sich die Größe der Platte im Laufe der Zeit durch Temperaturschwankungen oder Schwingungen verändert. Die etwa 100 mal 50 Zentimeter große Holzplatte war (wie berichtet) zu Boden gefallen und hatte drei Kinder verletzt. Ein Mädchen wurde im Krankenhaus behandelt. Es befinde sich inzwischen wieder zu Hause und sei auf dem Weg der Besserung, so die Verwaltung. Die Gutachter empfahlen, zusätzliche Sicherungsleisten zu verbauen. Die Arbeiten sollen ab dem 2. Januar in Teilen der Schule durchgeführt werden.

Stefan Idel https://www.nwzonline.de/autor/stefan-idel Redaktionsleitung

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2701 Lesen Sie mehr von mir