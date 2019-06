Wildeshausen Ein Auto ist am Samstagmittag auf der A1 in Brand geraten. Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei Ahlhorn fuhr der Fahrer noch rechtzeitig an den rechten Fahrbahnrand. Alle Personen konnten sich und ihre wichtigsten Wertsachen aus dem Wagen retten. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Die A1 wurde zwischen der Raststätte Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West (Richtung Osnabrück) gesperrt. Aufgrund der warmen Witterung löschte die Feuerwehr zur Sicherheit noch ein zweites Mal. Darum dauerte die Sperrung etwas länger an.

Der Verkehr staute sich auf einer Länge von 10 Kilometern. Auch auf den Straßen rund um die Unfallstelle kam es zu Behinderungen.