Betäubt mit Auto unterwegs

Wildeshausen Mehrere fahruntüchtige Personen sind der Polizei Wildeshausen am Wochenende ins Netz gegangen. Wie die Beamten mitteilen, stellten sie bei einer Verkehrskontrolle am Sonnabend um 3.30 Uhr auf der Delmenhorster Straße in Wildeshausen bei einem 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Bremen eine Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille fest.

Zuvor war der junge Mann mit seinem Audi auf dem Nordring aufgefallen, da er in Schlangenlinien gefahren war. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Zeitgleich wurde auf dem Westring bei einem 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Wildeshausen eine Beeinflussung durch Kokain festgestellt. Hier entnahmen die Beamten ebenfalls eine Blutprobe und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Einen weiteren fahruntüchtigen Pkw-Führer zogen die Beamten am Sonntag gegen 8.10 Uhr auf dem Lehmkuhlenweg in Wildeshausen aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle eines BMW stellten die Polizisten fest, dass der 36-jährige Mann am Steuer keine Fahrerlaubnis mehr besaß. Darüber hinaus stand der Mann aus der Gemeinde Hatten unter Drogeneinfluss. Nach der Blutentnahme wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt.