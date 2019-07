Wildeshausen Weil er betrunken Auto gefahren ist, wurde gegen einen 56-Jährigen aus dem Landkreis Cloppenburg ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Polizei fiel der Mann am Dienstag um 12.50 Uhr auf der Harpstedter Straße in Wildeshausen auf: Dort war er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Beamten stoppten den Pkw-Fahrer in der Dr.-Klingenberg-Straße, um ihn auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Laut Mitteilung bemerkten sie während des Gesprächs Alkoholgeruch: Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,55 Promille. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde einbehalten.