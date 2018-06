Wildeshausen Durch die Nutzung ihres Smartphones abgelenkt, hat eine 15-jährige Radfahrerin aus Wildeshausen ein Auto übersehen. Dadurch kam es am Montag gegen 13.20 Uhr in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem das Mädchen sich leichte Verletzungen zuzog, wie die Polizei mitteilt. Sie befuhr den Rad-/Fußweg an der Deekenstraße in Richtung Ahlhorner Straße. Ein 18-Jähriger aus Colnrade wollte mit seinem Pkw auf die Deekenstraße abbiegen und fuhr langsam in die Einmündung. In Höhe eines Supermarktes ist es zum Zusammenstoß gekommen. Die Schäden an beiden Fahrzeugen werden auf 2300 Euro geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Nutzung von elektrischen Geräten während der Teilnahme am Straßenverkehr auch für Radfahrer verboten ist.