Wildeshausen Mit 17 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Montagabend zu einem Fahrzeugbrand auf die Autobahn A1 ausgerückt. „Bei Eintreffen konnte der Einsatzleiter die Meldung der Großleitstelle Oldenburg-Land bestätigen“, berichtete Feuerwehr-Sprecher Daniel Engels. In Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-West, in Fahrtrichtung Hamburg, brannte auf dem Standstreifen ein Auto im Motorraum in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem C-Rohr. Weiterhin unterstützte die Feuerwehr die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle. Der Einsatz dauerte ungefähr eine Stunde. Nach den Löschmaßnahmen konnte die Feuerwehr Einsatzstelle an die Polizei übergeben und abrücken.