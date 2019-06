Wildeshausen Elf Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen wurden am Dienstagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Westring gerufen. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem C-Rohr, wie Feuerwehrsprecher Daniel Engels berichtet. Die Motorraumklappe des Autos wurde gewaltsam mit dem Spreizen geöffnet, der Bereich noch einmal mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens wollte sich die Feuerwehr nicht äußern.

Weil eine Frau hilflos in ihrer Wohnung an der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen war, rückte die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen aus. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und übergab die Patientin an den Rettungsdienst.