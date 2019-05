Wildeshausen Verletzt wurde ein 69-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Wildeshausen auf der Ahlhorner Straße, in Höhe der Straße „Grüner Weg“, ereignet hat. Wei ihm ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt nahm, stürzte der Kradfahrer aus Wildeshausen und verletzte sich, wie die Polizei am Samstag berichtet. Er wurde ins Krankenhaus Johanneum gebracht. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 zu melden.