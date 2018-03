Wildeshausen Bei Verkehrsunfällen in Wildeshausen wurden am Montag insgesamt drei Personen leicht verletzt. Zunächst wurde gegen 5.40 Uhr ein 42-jähriger Fußgänger aus Wildeshausen im Bereich eines Verbrauchermarktes am Westring leicht verletzt. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus Wildeshausen übersah den Fußgänger beim Abbiegen und erfasste ihn. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es gegen 16.10 Uhr: Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeshausen bog vom Nordring in die Breslauer Straße ein und übersah dabei den Pkw einer entgegenkommenden 23-jährigen Frau aus der Gemeinde Ganderkesee. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt, so die Polizei am Dienstag. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 20 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.