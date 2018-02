Wildeshausen Leicht verletzt wurde bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag ein 28-Jähriger Mann aus Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Er befuhr mit seinem Pkw in Wildeshausen die Heemstraße in Richtung Breslauer Straße. Gegen 6.37 Uhr fuhr er mit dem Auto gegen ein Fahrzeug des städtischen Bauhofes, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht, wie die Polizei am Freitag berichtete. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 9000 Euro geschätzt.