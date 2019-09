Wildeshausen Unter dem Einfluss von Alkohol stand am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr ein 51-jähriger Rumäne aus Bösel, der mit seinem Pkw auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück fuhr. Den Beamten der Autobahnpolizei fiel das Fahrzeug auf, weil es in ungewöhnlicher Fahrweise fuhr. Auf einem Parkplatz im Bereich Wildeshausen wurde der Mann kontrolliert. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.