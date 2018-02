Wildeshausen Ein Autohaus an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen war in der Nacht von Freitag auf Samstag Ziel von Einbrechern. Gegen 0.50 Uhr wurde bei der Tat die Alarmanlage ausgelöst, wobei die Täter kurz vor Eintreffen der Polizei flüchten konnten. Im Rahmen der Fahndung kam unter anderem ein Polizeihubschrauber aus Rastede zum Einsatz,wie die Polizei am Samstag berichtet. Die Suche nach den Flüchtigen verlief zunächst ergebnislos, das Täterfahrzeug konnte jedoch in der Nähe durch die Polizei sichergestellt werden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden, die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.