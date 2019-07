Wildeshausen Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in eine Shisha-Bar in der Bahnhofstraße in Wildeshausen eingebrochen. In der Zeit von 1 bis 13 Uhr hebelten sie eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude, berichtet die Polizei. Hier wurden gezielt die aufgestellten Spielautomaten aufgebrochen, so dass alleine ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden sei. Wie hoch der entwendete Betrag aus den Automaten war, stand noch nicht fest. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 entgegen.