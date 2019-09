Wildeshausen Unbekannte Täter sind am Dienstag, 10. September, im Zeitraum von Mitternacht bis 11.30 Uhr in die Büroräumlichkeiten eines Restaurants in der Huntestraße eingedrungen. Dort wurden ein Etui mit Bargeld, ein iPad sowie Modeschmuck entwendet, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die Schadenshöhe sei derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.