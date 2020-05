Blaulicht: Fahrer kommt von Straße ab

Wildeshausen Je einen Einsatz haben die Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei am Wochenende in Wildeshausen gemeldet.

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Samstag gegen 10.40 Uhr ein 96-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg. Er befuhr mit seinem Auto die Kreisstraße 213 in Richtung Wildeshausen, als er kurz nach der Anschlussstelle Wildeshausen-West aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich, der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Straßenberme wurde leicht beschädigt und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Wegen eines vermeintlichen Heckenbrands an der Ottostraße war die Feuerwehr einen Tag zuvor um 12.33 Uhr alarmiert worden: Bei Eintreffen konnte weder ein Brand noch eine Rauchentwicklung festgestellt wurde, so Sprecher Daniel Engels. Vermutlich habe eine Staubentwicklung im Bereich des Gewerbegebietes zu vermeintlichem Rauch und damit einem vermeintlichen Brand geführt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen