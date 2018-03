Wildeshausen Ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Bönseberg“ in Wildeshausen war am Freitag, in der Zeit von 16.30 bis 20.20 Uhr das Ziel eines Einbruchversuchs. Wie die Polizei am Samstag berichtet, warf der Täter mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür ein. Anschließend ließ er aber davon ab, den Einbruch zu begehen, weil ein im Haus befindlicher Hund anschlug. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, heißt es.