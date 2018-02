Wildeshausen Damit hatte die Feuerwehr nicht gerechnet: Jede Menge Kamelle warf am Mittwoch Landrat Carsten Harings aus dem Korb des „DLK 23/12“ – doch mit dieser Bezeichnung werden vermutlich wenige etwas anfangen können. „DLK 23/12“ wiegt 15 Tonnen und ist 300 PS stark: Gemeint ist die neue Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen, die in Anwesenheit von Feuerwehrleuten sowie Vertretern von Kreis und Rat offiziell in Betrieb genommen wurde.

„Einsätze erleichtern“

Die Süßigkeiten waren die Überreste des Ganderkeseer Faschings, die Harings vom Kinderkönigspaar Merle I. und Paul I. entgegengenommen hatte. „Ich schließe mich den Ausführungen von Jens Kuraschinski an“, sagte Harings. Der Wildeshauser Bürgermeister hatte zuvor in seiner Rede die Neuanschaffung der Feuerwehr gelobt.

„Das neue Fahrzeug stellt eine deutliche Verbesserung Eurer Ausrüstung dar. Es wird euch die Einsätze erleichtern und zugleich mehr Sicherheit bringen“, sprach Kuraschinski die Feuerwehrleute an. Er erinnerte daran, wie die Wehr zur 15 Tonnen schweren Anschaffung gekommen war.

In Besitz einer Drehleiter ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen seit 10. April 1995. Das erste Modell hieß ebenfalls DLK 23/12. Das Gerät war ein Prototyp – Ersatzteile zu beschaffen, gestaltete sich demnach schwierig. Eine neue Drehleiter musste her.

Im Jahr 2012 erfuhren die Wildeshauser, dass die Berufsfeuerwehr Bremen eine Drehleiter ausmusterte. Für 5000 Euro wechselte das Gerät den Besitzer. Im Oktober vergangenen Jahres folgte der Härtetest: Durch das Sturmtief Xavier war die Drehleiter im Dauereinsatz – zu viel für für das rund 26 Jahre alte Gerät, das einen Getriebeschaden davontrug. „Doch die Stadt hatte hier in weiser Voraussicht ihre Hausaufgaben gemacht – und die neue Drehleiter wurde bereits 2016 in Auftrag gegeben“, sagte Kuraschinski. Die neue „DLK 23/12“ hat 666 060,88 Euro gekostet. Die Hälfte der Kosten übernimmt der Landkreis. Den ersten Einsatz fuhr übrigens Oberlöschmeister Daniel Müller I (33 Jahre) bei einem Brand in Hanstedt.

Geschenke zur Übergabe

Offiziell übergeben wurde auch ein Gerätewagen Pritsche. Der Wagen war zuvor auf dem Bauhof im Einsatz und soll der Feuerwehr nun zum Gerätetransport dienen.

Auch Geschenke gab es: Großenknetens Gemeindebrandmeister Thorsten Schnitger überreichte Ortsbrandmeister Hermann Cordes das Buch „Nachtwache“. Es ist das erste Werk des Sager Feuerwehrmannes Timo Neuhaus und passe gut in die Bibliothek der neuen Wache, bemerkte Schnitger. Harings übergab die Ehrengabe des Landkreises: Ein Gemälde mit acht Regenschirmen – symbolisch für die acht Gemeinden.

Die alte Drehleiter hat im Übrigen mittlerweile den Besitzer gewechselt: Sie wird künftig von der Twistringer Feuerwehr genutzt.

