Blaulicht: Melder löst aus

Wildeshausen Zu einem Gewerbebetrieb an der Düngstruper Straße in Wildeshausen mussten elf Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag ausrücken. Um 2.24 Uhr hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass Wasser in den Melder gelangt war und so der Alarm ausgelöst wurde, berichtete Feuerwehr-Pressewart Daniel Engels.

Gefordert war die Feuerwehr auch am Sonntagabend: Gegen 23.20 Uhr wurden die Wildeshauser Einsatzkräfte zur Unterstützung der Feuerwehr Colnrade an die Katenbäker Straße gerufen. Dort drohte eine gespaltene Buche auf die Fahrbahn zu fallen. Der Baum hing nur noch mit einer Astgabel an einem anderen Baum fest und musste zum Zersägen auf die Straße gezogen werden. Gut eine Stunde vorher rückten die Kameraden an die Bergstraße in Wildeshausen aus. Ein auf einer Fensterbank im Außenbereich abgelegter Rauchwarnmelder piepte, die betroffene Wohnung war aber leer und in Renovierung. Ein auf der Anfahrt zum Feuerwehrhaus befindlicher Kamerad fuhr die Einsatzstelle auf dem Weg direkt an und entfernte die Batterie des Rauchmelders.

