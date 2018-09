Meppen/Stavern

Feuer In Meppen Moorbrand – Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Das Feuer hat sich inzwischen auf eine Fläche ausgebreitet, die größer ist als 1000 Fußballfelder. Jetzt soll ein Ermittlungsverfahren aufklären, wie es dazu kommen konnte. Innenminister Boris Pistorius rügt die Bundeswehr – und will sich am Nachmittag selbst ein Bild von der Lage in Meppen machen.