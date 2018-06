Wildeshausen Weil sein Auto nicht versichert war, hat die Polizei am Dienstagabend einen 29-jährigen Wildeshauser aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit seinem Auto in der Goldenstedter Straße unterwegs. bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr bewegt wurde. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Um die weitere Teilnahme am Straßenverkehr zu unterbinden, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher.