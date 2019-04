Wildeshausen Erneut erwies sich ein Rauchwarnmelder als Lebensretter: Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Mittwochmittag an die Visbeker Straße in Wildeshausen aus. Ein Anwohner hatte den Notruf 112 gewählt, weil er das Piepen eines Rauchwarnmelders gehört hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war die Wohnungstür bereits von der Polizei geöffnet worden. Die komplette Wohnung war verraucht. Ein Feuerwehrtrupp unter Atemschutz entdeckte eine schmorende Herd-Abdeckung in der Wohnung. Der Bewohner war nicht vor Ort. Die Abdeckung wurde abgelöscht und der Herd ausgeschaltet. Anschließend wurde die Wohnung mittels Überdruckbelüftungsgerät vom Brandrauch befreit und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, teilte ein Sprecher der Wehr mit.