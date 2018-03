Wildeshausen Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, in der Zeit von 10 bis 20.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße „An der Flachsbäke“ eingedrungen. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und nahmen Schmuck mit, wie die Polizei am Mittwoch bereichtete. Die Höhe des Gesamtschadens sei derzeit nicht bekannt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.