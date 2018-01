Wildeshausen Vier Autos waren an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich am Dienstag gegen 11.05 Uhr auf der Ahlhorner Straße in Wildeshausen ereignet hat. Als der 45-jährige Fahrer des vorderen Fahrzeuges nach rechts abbiegen wollte, bremste der Fahrer (76) des dahinter befindlichen Pkw rechtzeitig ab. Der dritte Fahrzeugführer, 77 Jahre alt, bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf die beiden Pkw auf. Hinter ihm befand sich eine weitere Pkw-Fahrerin, 36 Jahre alt und aus Groß Ippener, mit ihrem Auto. Auch sie fuhr auf ihren Vordermann auf, wie die Polizei mitteilt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.