Wildeshausen Leicht verletzt wurde ein zehnjähriger Junge am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen. Der Schüler wollte gegen 8 Uhr mit seinem Fahrrad die Heemstraße in Höhe der Bahnhofstraße überqueren. Dabei kam er hinter einem haltenden Schulbus hervor. Ein 74-Jähriger aus Wildeshausen, der mit seinem Pkw auf der Heemstraße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei berichtete. Der Junge stürzte und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt.