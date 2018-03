Wildeshausen Eine Überraschung erlebten Polizeibeamte, als sie am Donnerstag gegen 0.30 Uhr auf der Raststätte Wildeshausen an der Autobahn 1 einen Pkw aus Hamburg kontrollierten. Die beiden Insassen, ein 27-Jähriger und eine 19-Jährige aus Hamburg, gaben an, sie hätten in den Niederlanden einen Kurzurlaub gemacht. Auf dem Rückweg hätten sie sich für den Eigengebrauch mit Keksen eingedeckt, die jedoch Cannabis enthielten. Da es sich bei den Keksen um verbotene Betäubungsmittel handelt, mussten die beiden Fahrzeuginsassen ihren Einkauf abgeben. Die Polizisten stellten die Tüte mit etwa einem Kilogramm Keksen sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 27-Jährigen ein.