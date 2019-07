Wildeshausen Zu einem Heckenbrand wurden die Freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup am Mittwochabend in die Straße „Bei der Kammer“ in Wildeshausen gerufen. Es sollten mehrere Meter Hecke brennen. „Bei Eintreffen der Einsatzleitung hatten die Anwohner das Feuer bereits mit Gartenschläuchen gelöscht, so dass lediglich Nachlöscharbeiten erforderlich waren“, teilte eine Feuerwehrsprecherin mit. Mehr als 30 Kräfte waren mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Die übrigen Fahrzeuge konnten die Anfahrt abbrechen, hieß es.

Auslöser des Brandes war das Abflammen von Unkraut mittels einem Brenner. Die Feuerwehr weist erneut auf die trockene Wetterlage und die vom Landkreis erlassene Waldbrandverordnung hin.