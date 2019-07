Wildeshausen Weil ein Wäschetrockner in einem Hauswirtschaftsraum eines Bekleidungsgeschäfts in der Westerstraße Feuer gefangen hatte, sind am Freitag um 11.32 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup alarmiert worden. Das Einsatzstichwort lautete „Wohnungsbrand Y“, also mit möglicherweise gefährdeten Personen. Verletzt worden sei aber niemand, erklärte Ortsbrandmeister Lutz Ertelt. Bei Eintreffen der Feuerwehrleute waren Polizei sowie ein Rettungsdienst der Malteser bereits vor Ort. Rund zehn Minuten später war das Haushaltsgerät gelöscht.

In dem Raum habe sich laut Ertelt zu dem Zeitpunkt niemand befunden, die angrenzenden Wohnungen sowie das Geschäft wurden geräumt.

Insgesamt waren sieben Fahrzeuge und 40 Kameraden der beiden Feuerwehren im Einsatz. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert.